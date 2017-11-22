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Селена Гомес перекрасилась в блондинку

Сегодня, 09:17
В последние дни имя популярной певицы Селены Гомес все чаще попадает на страницы западных таблоидов.

Селена Гомес перекрасилась в блондинку
Сначала все обсуждали расставание исполнительницы с бойфрендом, певцом The Weeknd. Затем активному обсуждению подверглось воссоединение певицы с экс-возлюбленным Джастином Бибером.

Селена Гомес перекрасилась в блондинку


На днях же 25-летняя Селена удивила общественность изменениями во внешности. На красной дорожке одного из светских мероприятий певица появилась в образе блондинки в коротком кожаном платье.

Стоит отметить, что девушке очень идет новый имидж, что заметили и другие присутствующие.

Селена Гомес перекрасилась в блондинку

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 5 278
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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