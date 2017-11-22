Селена Гомес перекрасилась в блондинку

Сначала все обсуждали расставание исполнительницы с бойфрендом, певцом The Weeknd. Затем активному обсуждению подверглось воссоединение певицы с экс-возлюбленным Джастином Бибером.На днях же 25-летняя Селена удивила общественность изменениями во внешности. На красной дорожке одного из светских мероприятий певица появилась в образе блондинки в коротком кожаном платье.Стоит отметить, что девушке очень идет новый имидж, что заметили и другие присутствующие.