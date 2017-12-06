Диана Крюгер испортила свою стройную фигуру неудачным платьем

Но в последнее время актриса начала огорчать своих поклонников неумело выбранными нарядами для выхода в свет. На днях состоялся премьерный показ картины "На пределе", где Диана сыграла главную роль, и конечно же не могла пропустить премьеру.Для выхода в свет Крюгер выбрала необычное платье с леопардовым принтом и вставкой розовой блестящей ткани. Тем более крой наряда был асимметричным, испортив пропорции фигуры звезды.Надеюсь, что в ближайшее время актриса поймет свои ошибки и будет лишь радовать своих фанатов безупречным внешним видом.