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Диана Крюгер испортила свою стройную фигуру неудачным платьем

Сегодня, 09:05
Актриса Диана Крюгер является обладательницей стройной фигуры и может похвастаться отличным внешним видом.

Диана Крюгер испортила свою стройную фигуру неудачным платьем
Но в последнее время актриса начала огорчать своих поклонников неумело выбранными нарядами для выхода в свет. На днях состоялся премьерный показ картины "На пределе", где Диана сыграла главную роль, и конечно же не могла пропустить премьеру.

Диана Крюгер испортила свою стройную фигуру неудачным платьем


Для выхода в свет Крюгер выбрала необычное платье с леопардовым принтом и вставкой розовой блестящей ткани. Тем более крой наряда был асимметричным, испортив пропорции фигуры звезды.

Надеюсь, что в ближайшее время актриса поймет свои ошибки и будет лишь радовать своих фанатов безупречным внешним видом.

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Ключевые слова: Диана Крюгер

Количество просмотров: 14 378
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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