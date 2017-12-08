Несмотря на то, что наряд получился очень откровенным, все смотрелось очень гармонично и нисколько не вульгарно. Тем более Лили-Роуз отказалась от яркого макияжа и воспользовалась минимальным количеством украшений.
Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке
Сегодня, 10:07
Недавно в Гамбурге прошел громкий показ коллекции Chanel Métiers d'Art Pre-Fall 2018, которую посетило большое количество мировых звезд.
Среди гостей вечера можно было заметить и дочку знаменитых актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради 18-летнюю Лили-Роуз. Девушка для выхода в свет выбрала прозрачное кружевное платье с леггинсами, приковав к себе взгляды всех присутствующих.
Несмотря на то, что наряд получился очень откровенным, все смотрелось очень гармонично и нисколько не вульгарно. Тем более Лили-Роуз отказалась от яркого макияжа и воспользовалась минимальным количеством украшений.
Несмотря на то, что наряд получился очень откровенным, все смотрелось очень гармонично и нисколько не вульгарно. Тем более Лили-Роуз отказалась от яркого макияжа и воспользовалась минимальным количеством украшений.
← Фанаты пришли в восторг от внешнего ви... Джей Зи хочет помириться с Канье Уэсто... →
Ключевые слова: Лили-Роуз Депп
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Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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