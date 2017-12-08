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Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке

Сегодня, 10:07
Недавно в Гамбурге прошел громкий показ коллекции Chanel Métiers d'Art Pre-Fall 2018, которую посетило большое количество мировых звезд.

Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке
Среди гостей вечера можно было заметить и дочку знаменитых актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради 18-летнюю Лили-Роуз. Девушка для выхода в свет выбрала прозрачное кружевное платье с леггинсами, приковав к себе взгляды всех присутствующих.

Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке


Несмотря на то, что наряд получился очень откровенным, все смотрелось очень гармонично и нисколько не вульгарно. Тем более Лили-Роуз отказалась от яркого макияжа и воспользовалась минимальным количеством украшений.

Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке

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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп

Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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