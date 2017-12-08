Лили-Роуз Депп появилась в откровенном кружевном платье на светской вечеринке

Среди гостей вечера можно было заметить и дочку знаменитых актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради 18-летнюю Лили-Роуз. Девушка для выхода в свет выбрала прозрачное кружевное платье с леггинсами, приковав к себе взгляды всех присутствующих.Несмотря на то, что наряд получился очень откровенным, все смотрелось очень гармонично и нисколько не вульгарно. Тем более Лили-Роуз отказалась от яркого макияжа и воспользовалась минимальным количеством украшений.