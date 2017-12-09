Фанаты с трудом узнали Ольгу Солнце в вечернем платье

После ухода из шоу Ольга стала заниматься карьерой диджея, причем очень даже успешно. На днях в ее микроблоге появилась фотография, на которой она предстала в непривычном образе, в вечернем платье и с ярким макияжем.«У меня сегодня вечерний дресс-код. Я не заложник одно образа. Я разная. Могу буть разной. Иногда мне удобно в Кэжл; куртки, джинсы, кеды и ноль косметики. Но это я! Все это я. И когда я не накрашена - это не значит что я хуже или я становлюсь другой. Мне всегда казалось что главное - кто ты внутри! И как тебе. Как и кем ты себя чувствуешь в том или ином наряде», - заявила Ольга фолловерам.Девушка чаще всего выбирает пацанские образы, поэтому ее такой выход искренне удивил подписчиков, многие оценили подобный образ звезды.