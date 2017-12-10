Гвен Стефани привела в восторг фанатов, выбрав очень яркий наряд

Поклонники творчества знаменитой певицы Гвен Стефани знают, что она - любительница эпатажного стиля, и каждый ее выход в свет позже активно обсуждается в Сети.

Но конечно в образах исполнительницы бывают и провалы. Последний выход Гвен произвел фурор среди ее фанатов. Певица посетила вечеринку, организованную в Лос-Анджелесе.Она выбрала для мероприятия яркий костюм, состоящий из пиджака и шорт, и красные ботфорты из замши. А макияж как всегда был яркий и привычный для певицы.Не все оценили такой смелый образ Гвен и посчитали, что в таком виде она выглядела как рождественская игрушка.