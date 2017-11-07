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Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку

Сегодня, 20:32
59-летняя актриса Шэрон Стоун посетила церемонию объявления номинантов премии "Золотой глобус".

Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку
Церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус", которую также называют репетицией "Оскара", состоится 7 января будущего года. Однако уже сейчас, на объявлении списка номинантов, актрисы блистают в необычных нарядах. Один из таких образов продемонстрировала Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку


Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку


Для торжественного мероприятия она выбрала красное платье с декоративной сеточкой, украшенной вышивками. Дополнили образ фиолетовые бархатные босоножки на каблуке - именно они стали причиной негативных комментариев в сети. По мнению пользователей, подобная обувь совершенно не украшает Стоун и не подходит к данному платью.

Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку


Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку

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Ключевые слова: Шэрон Стоун

Количество просмотров: 14 612
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, the sun

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