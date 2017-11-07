Шэрон Стоун удивила публику красным платьем в сеточку

Церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус", которую также называют репетицией "Оскара", состоится 7 января будущего года. Однако уже сейчас, на объявлении списка номинантов, актрисы блистают в необычных нарядах. Один из таких образов продемонстрировала Шэрон Стоун.Для торжественного мероприятия она выбрала красное платье с декоративной сеточкой, украшенной вышивками. Дополнили образ фиолетовые бархатные босоножки на каблуке - именно они стали причиной негативных комментариев в сети. По мнению пользователей, подобная обувь совершенно не украшает Стоун и не подходит к данному платью.