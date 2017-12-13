На Вере надето прозрачное платье, которое практически не скрывает прелести звезды. Поклонники гадают, как же супруг Брежневой Константин Меладзе позволяет ей выбирать такую откровенную одежду.
Вера Брежнева восхитила стройной фигурой в прозрачном платье
Сегодня, 09:02
Известная певица Вера Брежнева по праву считается одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе.
Она не устает демонстрировать стройное тело и роскошный внешний вид на новых фотографиях, которые появляются у нее в микроблоге. На днях в Инстаграм исполнительницы было опубликовано видео, на котором она вместе с другой певицей Светланой Лободой идет по коридору.
На Вере надето прозрачное платье, которое практически не скрывает прелести звезды. Поклонники гадают, как же супруг Брежневой Константин Меладзе позволяет ей выбирать такую откровенную одежду.
На Вере надето прозрачное платье, которое практически не скрывает прелести звезды. Поклонники гадают, как же супруг Брежневой Константин Меладзе позволяет ей выбирать такую откровенную одежду.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
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Количество просмотров: 4 108
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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