Вера Брежнева восхитила стройной фигурой в прозрачном платье

Она не устает демонстрировать стройное тело и роскошный внешний вид на новых фотографиях, которые появляются у нее в микроблоге. На днях в Инстаграм исполнительницы было опубликовано видео, на котором она вместе с другой певицей Светланой Лободой идет по коридору.На Вере надето прозрачное платье, которое практически не скрывает прелести звезды. Поклонники гадают, как же супруг Брежневой Константин Меладзе позволяет ей выбирать такую откровенную одежду.