Яна Рудковская подверглась критике за новый наряд

Также на празднике была замечена и продюсер Яна Рудковская с младшим сыном Александром, который скоро будет отмечать пятилетие. Для выхода в свет Яна выбрала наряд от Ульяны Сергиенко. Серое платье с вырезом на груди, объемной вышивкой на рукавах и воротнике было жестко раскритиковано ее подписчиками.«Платье не по возрасту», «А зачем прифотошопили квадрицепс?», «Что это за колхоз?», - написали фолловеры под фотографией.Некоторые же заметили, что на новогодней елке Яна выглядит счастливой, а вот ее сын наоборот грустный. На что продюсер ответила, что он просто сосредоточенный.