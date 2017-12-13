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Яна Рудковская подверглась критике за новый наряд

Сегодня, 09:29
На днях состоялась новогодняя елка, организованная светским журналом Tatler, на которой появились российские звезды со своими детьми.

Яна Рудковская подверглась критике за новый наряд
Также на празднике была замечена и продюсер Яна Рудковская с младшим сыном Александром, который скоро будет отмечать пятилетие. Для выхода в свет Яна выбрала наряд от Ульяны Сергиенко. Серое платье с вырезом на груди, объемной вышивкой на рукавах и воротнике было жестко раскритиковано ее подписчиками.

Яна Рудковская подверглась критике за новый наряд


«Платье не по возрасту», «А зачем прифотошопили квадрицепс?», «Что это за колхоз?», - написали фолловеры под фотографией.

Некоторые же заметили, что на новогодней елке Яна выглядит счастливой, а вот ее сын наоборот грустный. На что продюсер ответила, что он просто сосредоточенный.

Яна Рудковская подверглась критике за новый наряд

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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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