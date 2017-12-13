Основной черный комплект из осенней коллекции Ralph Lauren прекрасно дополнило кремовое пальто и бордовый клатч. Волосы актриса уложила назад. Почитатели таланта Кэти остались в восторге.
Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом
Сегодня, 20:17
Актриса Кэти Холмс, неожиданно для всех, сменила привычный классический стиль на дерзкий имидж.
Бывшая супруга Тома Круза, актриса Кэти Холмс довольно редко меняет образ, поэтому поклонники, привыкшие к её стилю и прическе, были по-настоящему удивлены недавним выходом любимой звезды. В обновленном смелом образе Холмс появилась на вечеринке в Нью-Йорке.
Основной черный комплект из осенней коллекции Ralph Lauren прекрасно дополнило кремовое пальто и бордовый клатч. Волосы актриса уложила назад. Почитатели таланта Кэти остались в восторге.
Основной черный комплект из осенней коллекции Ralph Lauren прекрасно дополнило кремовое пальто и бордовый клатч. Волосы актриса уложила назад. Почитатели таланта Кэти остались в восторге.
← Валерий Меладзе решил попробовать себ... Кирстен Данст впервые станет мамой →
Ключевые слова: Кэти Холмс
Количество просмотров: 16 991
Количество просмотров: 16 991
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки Теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой три месяца назад.
Кирстен Данст впервые станет мамой Голливудская актриса Кирстен Данст и её возлюбленный готовятся к рождению первенца.
Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом Актриса Кэти Холмс, неожиданно для всех, сменила привычный классический стиль на дерзкий имидж.
Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил! И это не просто слова, в ближайшее время на концерте Валерия Меладзе в ОАЭ соберется компания тех, кто выйдет на красную дорожку музыкального фестиваля в Дубае во время одного из новогодних уик-эндов.