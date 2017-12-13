Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом

Сегодня, 20:17
Актриса Кэти Холмс, неожиданно для всех, сменила привычный классический стиль на дерзкий имидж.

Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом
Бывшая супруга Тома Круза, актриса Кэти Холмс довольно редко меняет образ, поэтому поклонники, привыкшие к её стилю и прическе, были по-настоящему удивлены недавним выходом любимой звезды. В обновленном смелом образе Холмс появилась на вечеринке в Нью-Йорке.

Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом


Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом


Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом


Основной черный комплект из осенней коллекции Ralph Lauren прекрасно дополнило кремовое пальто и бордовый клатч. Волосы актриса уложила назад. Почитатели таланта Кэти остались в восторге.

Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом


Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом


Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом

← Валерий Меладзе решил попробовать себ... Кирстен Данст впервые станет мамой →

Ключевые слова: Кэти Холмс

Количество просмотров: 16 991
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро
Кэти Холмс всё-таки признала свой роман с Джейми Фоксом
Джейми Фокс не захотел жениться на Кэти Холмс
Кэти Холмс закрутила роман с коллегой по цеху
Самое популярное за неделю
Комментарии

Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки Теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой три месяца назад.
Кирстен Данст впервые станет мамой Голливудская актриса Кирстен Данст и её возлюбленный готовятся к рождению первенца.
Кэти Холмс поразила поклонников своим соблазнительным образом Актриса Кэти Холмс, неожиданно для всех, сменила привычный классический стиль на дерзкий имидж.
Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил! И это не просто слова, в ближайшее время на концерте Валерия Меладзе в ОАЭ соберется компания тех, кто выйдет на красную дорожку музыкального фестиваля в Дубае во время одного из новогодних уик-эндов.
Фанаты считают, что Ляйсан Утяшева увеличила груди Нередко новые фотографии гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой вызывают бурные обсуждения среди ее подписчиков, которые подозревают ее в пластических операциях.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.