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Наталья Ионова появилась в откровенном платье на голое тело

Сегодня, 09:38
Недавно в Москве прошла церемония вручения экспертной премии в области красоты Best of Beauty, на которой появилось большое количество российских звезд.

Наталья Ионова появилась в откровенном платье на голое тело
Среди гостей вечера можно было заметить Лену Летучую, Инну Маликову, Ляйса Утяшеву и многих других. Особое внимание всех присутствующих привлекла не себя певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза.

Наталья Ионова появилась в откровенном платье на голое тело


Исполнительница появилась в серебристом платье на голое тело. Образ получился очень гармоничным. Благодаря минимальному количеству украшений наряд смотрелся не так вульгарно.

Наталья Ионова появилась в откровенном платье на голое тело

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Ключевые слова: Глюкоза Наташа Ионова

Количество просмотров: 4 446
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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