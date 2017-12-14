Наталья Ионова появилась в откровенном платье на голое тело

Недавно в Москве прошла церемония вручения экспертной премии в области красоты Best of Beauty, на которой появилось большое количество российских звезд.

Среди гостей вечера можно было заметить Лену Летучую, Инну Маликову, Ляйса Утяшеву и многих других. Особое внимание всех присутствующих привлекла не себя певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза.Исполнительница появилась в серебристом платье на голое тело. Образ получился очень гармоничным. Благодаря минимальному количеству украшений наряд смотрелся не так вульгарно.