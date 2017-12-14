Исполнительница появилась в серебристом платье на голое тело. Образ получился очень гармоничным. Благодаря минимальному количеству украшений наряд смотрелся не так вульгарно.
Наталья Ионова появилась в откровенном платье на голое тело
Сегодня, 09:38
Недавно в Москве прошла церемония вручения экспертной премии в области красоты Best of Beauty, на которой появилось большое количество российских звезд.
Среди гостей вечера можно было заметить Лену Летучую, Инну Маликову, Ляйса Утяшеву и многих других. Особое внимание всех присутствующих привлекла не себя певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза.
Исполнительница появилась в серебристом платье на голое тело. Образ получился очень гармоничным. Благодаря минимальному количеству украшений наряд смотрелся не так вульгарно.
Исполнительница появилась в серебристом платье на голое тело. Образ получился очень гармоничным. Благодаря минимальному количеству украшений наряд смотрелся не так вульгарно.
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Ключевые слова: Глюкоза Наташа Ионова
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Количество просмотров: 4 446
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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