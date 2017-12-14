Марго Робби блеснула в прозрачном платье

Недавно же в Нью-Йорке состоялась ежегодная вечеринка Neon, которую также посетила и Марго. Она выбрала для выхода в свет прозрачное черное платье, под которое надела боди такого же цвета.
Стройную фигуру звезды можно было рассмотреть невооруженным взглядом.
Стоит отметить, что некоторое время назад появилась информация о беременности актрисы, но Марго воздерживается от комментариев по этому поводу. По крайней мере пока изменения в фигуре звезды незаметны.
Ключевые слова: Марго Робби
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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