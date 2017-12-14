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Марго Робби блеснула в прозрачном платье

Сегодня, 09:50
Поклонники привыкли к эффектным образам знаменитой актрисы Марго Робби, каждый ее выход активно обсуждается в Сети.

Марго Робби блеснула в прозрачном платье
Недавно же в Нью-Йорке состоялась ежегодная вечеринка Neon, которую также посетила и Марго. Она выбрала для выхода в свет прозрачное черное платье, под которое надела боди такого же цвета.

Марго Робби блеснула в прозрачном платье


Стройную фигуру звезды можно было рассмотреть невооруженным взглядом.

Стоит отметить, что некоторое время назад появилась информация о беременности актрисы, но Марго воздерживается от комментариев по этому поводу. По крайней мере пока изменения в фигуре звезды незаметны.

Марго Робби блеснула в прозрачном платье

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Ключевые слова: Марго Робби

Количество просмотров: 11 817
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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