Наряд отлично сидел на фигуре звезды и подчеркнул все ее достоинства. Образ Яна дополнила сверкающими ботильонами того же цвета, в итоге Рудковская выглядела просто шикарно, вызвав восхищение своих подписчиков.
Яна Рудковская показала стройные ноги в коротком платье
Сегодня, 09:13
Образы популярного продюсера Яны Рудковской часто заставляют разделиться ее поклонников на два лагеря, одни ее хвалят, другие же наоборот ругают за отсутствие стиля.
На днях же Яна опубликовала в своем микроблоге новую фотографию. Продюсер посетила светское мероприятие в мини-платье черного цвета.
Наряд отлично сидел на фигуре звезды и подчеркнул все ее достоинства. Образ Яна дополнила сверкающими ботильонами того же цвета, в итоге Рудковская выглядела просто шикарно, вызвав восхищение своих подписчиков.
Наряд отлично сидел на фигуре звезды и подчеркнул все ее достоинства. Образ Яна дополнила сверкающими ботильонами того же цвета, в итоге Рудковская выглядела просто шикарно, вызвав восхищение своих подписчиков.
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Ключевые слова: Яна Рудковская
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Количество просмотров: 1 885
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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