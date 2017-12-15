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Яна Рудковская показала стройные ноги в коротком платье

Сегодня, 09:13
Образы популярного продюсера Яны Рудковской часто заставляют разделиться ее поклонников на два лагеря, одни ее хвалят, другие же наоборот ругают за отсутствие стиля.

Яна Рудковская показала стройные ноги в коротком платье
На днях же Яна опубликовала в своем микроблоге новую фотографию. Продюсер посетила светское мероприятие в мини-платье черного цвета.

Яна Рудковская показала стройные ноги в коротком платье


Наряд отлично сидел на фигуре звезды и подчеркнул все ее достоинства. Образ Яна дополнила сверкающими ботильонами того же цвета, в итоге Рудковская выглядела просто шикарно, вызвав восхищение своих подписчиков.

Яна Рудковская показала стройные ноги в коротком платье

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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 1 885
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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