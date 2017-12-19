Альбина Джанабева продемонстрировала фигуру в сексуальном наряде

Нередко Альбина выходит в свет в откровенных нарядах, но и в личной жизни отдает предпочтение сексуальным образам. На днях в микроблоге исполнительницы появились кадры, на которых она запечатлена в костюме с глубоким декольте, демонстрируя свои роскошные формы.Подписчики положительно оценили образ звезды, засыпав ее комплиментами и восхитившись в очередной раз ее фигурой.