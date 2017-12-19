Подписчики положительно оценили образ звезды, засыпав ее комплиментами и восхитившись в очередной раз ее фигурой.
Альбина Джанабева продемонстрировала фигуру в сексуальном наряде
Сегодня, 09:57
Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на новых снимках.
Нередко Альбина выходит в свет в откровенных нарядах, но и в личной жизни отдает предпочтение сексуальным образам. На днях в микроблоге исполнительницы появились кадры, на которых она запечатлена в костюме с глубоким декольте, демонстрируя свои роскошные формы.
Подписчики положительно оценили образ звезды, засыпав ее комплиментами и восхитившись в очередной раз ее фигурой.
Подписчики положительно оценили образ звезды, засыпав ее комплиментами и восхитившись в очередной раз ее фигурой.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева
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Количество просмотров: 5 460
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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