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Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в платье с высоким разрезом

Сегодня, 09:36
Певица Вера Брежнева может похвастаться стройной фигурой, что не устает демонстрировать на новых фотографиях или выбирая откровенные платья для выхода в свет.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в платье с высоким разрезом
На днях в ее микроблоге появилась фотография, на которой исполнительница запечатлена в необычном платье. Главной деталью наряда является высокий разрез до бедра, который оголяет стройные ноги Брежневой.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в платье с высоким разрезом


Фолловеры пришли в восторг от образа певицы. Несмотря на то, что лица Веры на фото не видно, но благодаря позе фотография получилась очень даже сексуальной.

Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в платье с высоким разрезом

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 5 005
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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