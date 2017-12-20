Фолловеры пришли в восторг от образа певицы. Несмотря на то, что лица Веры на фото не видно, но благодаря позе фотография получилась очень даже сексуальной.
Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой в платье с высоким разрезом
Сегодня, 09:36
Певица Вера Брежнева может похвастаться стройной фигурой, что не устает демонстрировать на новых фотографиях или выбирая откровенные платья для выхода в свет.
На днях в ее микроблоге появилась фотография, на которой исполнительница запечатлена в необычном платье. Главной деталью наряда является высокий разрез до бедра, который оголяет стройные ноги Брежневой.
Фолловеры пришли в восторг от образа певицы. Несмотря на то, что лица Веры на фото не видно, но благодаря позе фотография получилась очень даже сексуальной.
Фолловеры пришли в восторг от образа певицы. Несмотря на то, что лица Веры на фото не видно, но благодаря позе фотография получилась очень даже сексуальной.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
Количество просмотров: 5 005
Количество просмотров: 5 005
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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