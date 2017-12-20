Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Дайнеко восхитила фанатов новым снимком в роскошном образе

Сегодня, 09:49
В обычной жизни популярная певица Виктория Дайнеко отдает предпочтение комфортной одежде, появляясь на улице в обычных толстовках и джинсах.

Виктория Дайнеко восхитила фанатов новым снимком в роскошном образе
Но вот образы для светских вечеринок тщательно продуманы. На днях Виктория поделилась новой фотографией, на которой позирует в длинном черном платье, подчеркивающем ее стройное тело. Но главным элементом образа исполнительницы стало ожерелье чокер, которое идеально подходило под платье.

Виктория Дайнеко восхитила фанатов новым снимком в роскошном образе


Стоит отметить, что в последнее время в Сети активно обсуждается новый роман Дайнеко с хоккеистом, но она опровергает подобные слухи.

Виктория Дайнеко восхитила фанатов новым снимком в роскошном образе

← Вера Брежнева похвасталась стройной ф... Нервы мамы Селены Гомес не выдержали, ... →

Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 9 542
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Виктория Дайнеко начала встречаться с хоккеистом
Виктория Дайнеко узнала о разводе из Интернета
Певица Виктория Дайнеко попала в больницу
Виктория Дайнеко от мечтательной школьницы до светской дивы
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алиса Лобанова в новогоднем номере журнала Marie Claire Russia Алиса Лобанова поучаствовала в спецпроекте популярного российского издания "Marie Claire" и дала интересное интервью о бизнесе, личной жизни и о благотворительных проектах своей компании.
Виктория Бекхэм опубликовала совместный снимок всех своих детей Виктория Бекхэм является не только успешном дизайнером, но и счастливой мамой четверых детей.
Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов Некоторое время назад певица и автор песен Марины Табри выпустила в свет песню, написанную на одном из древних языков, которая сразу же заворожила слушателей своим гипнотическим звучанием.
Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей Известный актер Джонатан Риз Майерс не любит распространяться о своей личной жизни, предпочитая держать ее в тайне.
Нервы мамы Селены Гомес не выдержали, когда она узнала о планах дочери и Джастина Бибера Воссоединившаяся пара известных певцов Селена Гомес и Джастин Бибер стала сюрпризом для многих поклонников музыкантов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.