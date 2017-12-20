Виктория Дайнеко восхитила фанатов новым снимком в роскошном образе

Но вот образы для светских вечеринок тщательно продуманы. На днях Виктория поделилась новой фотографией, на которой позирует в длинном черном платье, подчеркивающем ее стройное тело. Но главным элементом образа исполнительницы стало ожерелье чокер, которое идеально подходило под платье.Стоит отметить, что в последнее время в Сети активно обсуждается новый роман Дайнеко с хоккеистом, но она опровергает подобные слухи.