Стоит отметить, что в последнее время в Сети активно обсуждается новый роман Дайнеко с хоккеистом, но она опровергает подобные слухи.
Виктория Дайнеко восхитила фанатов новым снимком в роскошном образе
Сегодня, 09:49
В обычной жизни популярная певица Виктория Дайнеко отдает предпочтение комфортной одежде, появляясь на улице в обычных толстовках и джинсах.
Но вот образы для светских вечеринок тщательно продуманы. На днях Виктория поделилась новой фотографией, на которой позирует в длинном черном платье, подчеркивающем ее стройное тело. Но главным элементом образа исполнительницы стало ожерелье чокер, которое идеально подходило под платье.
Стоит отметить, что в последнее время в Сети активно обсуждается новый роман Дайнеко с хоккеистом, но она опровергает подобные слухи.
Стоит отметить, что в последнее время в Сети активно обсуждается новый роман Дайнеко с хоккеистом, но она опровергает подобные слухи.
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Ключевые слова: Виктория Дайнеко
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Количество просмотров: 9 542
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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