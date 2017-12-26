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Елена Ваенга появилась на мероприятии в платье с эффектным декольте

Сегодня, 09:00
Декабрь всегда является жарким месяцем для представителей шоу-бизнеса, так как вовсю идут съемки новогодних программ.

Елена Ваенга появилась на мероприятии в платье с эффектным декольте
Недавно же одно светское мероприятие посетила и певица Елена Ваенга, которая искренне удивила поклонников внешним видом. Все привыкли видеть исполнительницу в скромных нарядах, но на этот раз Елена решила сделать исключение.

Елена Ваенга появилась на мероприятии в платье с эффектным декольте


Она для выхода в свет выбрала черное платье с глубоким декольте, восхитив своих подписчиков. Они оставили под снимком массу комментариев, расхваливая внешний вид звезды.

Елена Ваенга появилась на мероприятии в платье с эффектным декольте

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Ключевые слова: Елена Ваенга

Количество просмотров: 2 860
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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