Елена Ваенга появилась на мероприятии в платье с эффектным декольте

Недавно же одно светское мероприятие посетила и певица Елена Ваенга, которая искренне удивила поклонников внешним видом. Все привыкли видеть исполнительницу в скромных нарядах, но на этот раз Елена решила сделать исключение.Она для выхода в свет выбрала черное платье с глубоким декольте, восхитив своих подписчиков. Они оставили под снимком массу комментариев, расхваливая внешний вид звезды.