Яна Захарова не прочь побороться за место в эфире с Яной Кошкиной

Модель Яна Захарова давно мечтала работать на телевидении, а совсем недавно стала финалисткой конкурса красоты «Miss Fashion Russia 2017» и получила титул «Miss Fashion TV Russia», что добавило красавице стремления взять в руки микрофон и встать перед камерой.Глядя на неё больших сомнений в том, что у неё все получится, не возникает. А вообще Яна девушка разносторонняя. Она не только довольно много и плотно работает, как модель, но и, по возможности, часто путешествует, обожая знакомиться с разными культурами и погружаться в языковую среду тех стран, где бывает.А еще говорят, что эта девушка с идеальными пропорциями, яркой харизмой и открытым сердцем приносит удачу. Стоит её фотографиям появится на страницах глянцевого издания, как его раскупают в несколько раз быстрее обычного, если же Яна становится лицом какого-нибудь бренда, то будьте уверены – бизнес пойдёт в рост. Именно поэтому direct в её Instagramвсегда переполнен предложениями о сотрудничестве, хотя Яна не считает себя блогером.Так что, не исключено, что в Новом, 2018 году Яна поднимет рейтинг, какому-нибудь телеканалу.