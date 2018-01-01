По мнению многих подписчиков, артистке лучше со светлыми волосами, а темный цвет ее лишь старит. Хотя некоторые посчитали, что это старая фотография и посоветовали Татьяне выкладывать свежие снимки.
Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос
Вчера, 20:09
За личной жизнью и творчеством популярной певицы Татьяны Булановой следят большое количество пользователей Сети.
Недавно исполнительница разместила в своем микроблоге фотографию, на котором продемонстрировала свой новый образ. Татьяна решила перекрасить волосы в темный цвет, удивив своих фолловеров.
По мнению многих подписчиков, артистке лучше со светлыми волосами, а темный цвет ее лишь старит. Хотя некоторые посчитали, что это старая фотография и посоветовали Татьяне выкладывать свежие снимки.
По мнению многих подписчиков, артистке лучше со светлыми волосами, а темный цвет ее лишь старит. Хотя некоторые посчитали, что это старая фотография и посоветовали Татьяне выкладывать свежие снимки.
← Фанаты пришли в восторг от совместног...
Ключевые слова: Татьяна Буланова
Количество просмотров: 10 543
Количество просмотров: 10 543
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос За личной жизнью и творчеством популярной певицы Татьяны Булановой следят большое количество пользователей Сети.
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