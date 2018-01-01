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Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос

Вчера, 20:09
За личной жизнью и творчеством популярной певицы Татьяны Булановой следят большое количество пользователей Сети.

Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос
Недавно исполнительница разместила в своем микроблоге фотографию, на котором продемонстрировала свой новый образ. Татьяна решила перекрасить волосы в темный цвет, удивив своих фолловеров.

Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос


По мнению многих подписчиков, артистке лучше со светлыми волосами, а темный цвет ее лишь старит. Хотя некоторые посчитали, что это старая фотография и посоветовали Татьяне выкладывать свежие снимки.

Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос

← Фанаты пришли в восторг от совместног...

Ключевые слова: Татьяна Буланова

Количество просмотров: 10 543
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос За личной жизнью и творчеством популярной певицы Татьяны Булановой следят большое количество пользователей Сети.
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