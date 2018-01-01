Татьяна Буланова похвасталась новым цветом волос

Недавно исполнительница разместила в своем микроблоге фотографию, на котором продемонстрировала свой новый образ. Татьяна решила перекрасить волосы в темный цвет, удивив своих фолловеров.По мнению многих подписчиков, артистке лучше со светлыми волосами, а темный цвет ее лишь старит. Хотя некоторые посчитали, что это старая фотография и посоветовали Татьяне выкладывать свежие снимки.