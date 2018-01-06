Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты

Недавно же в микроблоге Ольги появилась фотография из Дубаи, где она будет выступать вместе с другими российскими артистами на Рождество. Особое внимание подписчики обратили внимание на то, что Бузова на этот раз не стала ярко красить свои глаза, сделав акцент на губах.По их мнению, такой естественный вид очень идет девушке, так она выглядит гораздо моложе. Послушается ли советов своих фанатов Ольга, в дальнейшем предпочитая естественность, покажет лишь время.