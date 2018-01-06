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Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты

Сегодня, 14:20
Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой привыкли видеть ее с ярко нанесенным макияжем, причем чаще всего исполнительница подчеркивает свои глаза.

Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты
Недавно же в микроблоге Ольги появилась фотография из Дубаи, где она будет выступать вместе с другими российскими артистами на Рождество. Особое внимание подписчики обратили внимание на то, что Бузова на этот раз не стала ярко красить свои глаза, сделав акцент на губах.

Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты


По их мнению, такой естественный вид очень идет девушке, так она выглядит гораздо моложе. Послушается ли советов своих фанатов Ольга, в дальнейшем предпочитая естественность, покажет лишь время.

Ольга Бузова не стала ярко красить глаза, за что получила комплименты

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 212
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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