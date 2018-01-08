Наряд подчеркнул стройную фигуру Натали, хотя она всего девять месяцев назад родила второго ребенка, но уже может похвастаться отличным внешним видом. Портман не стала усложнять свой образ обилием косметики и сделала естественный макияж.
Натали Портман в бархатном платье произвела фурор
Сегодня, 13:50
Недавно состоялась ежегодная премия "Золотой глобус", на которой собрались многие мировые знаменитости.
В этом году все гости были одеты в черные наряды, не стала исключением и знаменитая актриса Натали Портман. Звезда появилась на красной дорожке в черном бархатном платье с необычным вырезом.
Наряд подчеркнул стройную фигуру Натали, хотя она всего девять месяцев назад родила второго ребенка, но уже может похвастаться отличным внешним видом. Портман не стала усложнять свой образ обилием косметики и сделала естественный макияж.
Наряд подчеркнул стройную фигуру Натали, хотя она всего девять месяцев назад родила второго ребенка, но уже может похвастаться отличным внешним видом. Портман не стала усложнять свой образ обилием косметики и сделала естественный макияж.
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Ключевые слова: Натали Портман
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Количество просмотров: 3 406
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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