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Натали Портман в бархатном платье произвела фурор

Сегодня, 13:50
Недавно состоялась ежегодная премия "Золотой глобус", на которой собрались многие мировые знаменитости.

Натали Портман в бархатном платье произвела фурор
В этом году все гости были одеты в черные наряды, не стала исключением и знаменитая актриса Натали Портман. Звезда появилась на красной дорожке в черном бархатном платье с необычным вырезом.

Натали Портман в бархатном платье произвела фурор


Наряд подчеркнул стройную фигуру Натали, хотя она всего девять месяцев назад родила второго ребенка, но уже может похвастаться отличным внешним видом. Портман не стала усложнять свой образ обилием косметики и сделала естественный макияж.

Натали Портман в бархатном платье произвела фурор

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Ключевые слова: Натали Портман

Количество просмотров: 3 406
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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