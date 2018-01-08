Натали Портман в бархатном платье произвела фурор

В этом году все гости были одеты в черные наряды, не стала исключением и знаменитая актриса Натали Портман. Звезда появилась на красной дорожке в черном бархатном платье с необычным вырезом.Наряд подчеркнул стройную фигуру Натали, хотя она всего девять месяцев назад родила второго ребенка, но уже может похвастаться отличным внешним видом. Портман не стала усложнять свой образ обилием косметики и сделала естественный макияж.