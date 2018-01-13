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Белла Хадид кардинально сменила свою прическу

Сегодня, 13:46
Поклонники привыкли видеть знаменитую модель Беллу Хадид в определенном образе.

Белла Хадид кардинально сменила свою прическу
Недавно же 21-летняя Белла шокировала своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге снимок с кардинально изменившейся внешностью. На снимке модель запечатлена с короткой стрижкой и с непривычным цветом волос зеленого оттенка.

Белла Хадид кардинально сменила свою прическу


Видимо, Белла решила начать новый год с перемен, но фанаты неоднозначно отреагировали на такие изменения во внешности звезды. По мнению некоторых, подростковый образ совершенно не подходит Белле и портит ее естественную красоту.

Белла Хадид кардинально сменила свою прическу

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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