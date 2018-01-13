Белла Хадид кардинально сменила свою прическу

Недавно же 21-летняя Белла шокировала своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге снимок с кардинально изменившейся внешностью. На снимке модель запечатлена с короткой стрижкой и с непривычным цветом волос зеленого оттенка.Видимо, Белла решила начать новый год с перемен, но фанаты неоднозначно отреагировали на такие изменения во внешности звезды. По мнению некоторых, подростковый образ совершенно не подходит Белле и портит ее естественную красоту.