Видимо, Белла решила начать новый год с перемен, но фанаты неоднозначно отреагировали на такие изменения во внешности звезды. По мнению некоторых, подростковый образ совершенно не подходит Белле и портит ее естественную красоту.
Белла Хадид кардинально сменила свою прическу
Сегодня, 13:46
Поклонники привыкли видеть знаменитую модель Беллу Хадид в определенном образе.
Недавно же 21-летняя Белла шокировала своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге снимок с кардинально изменившейся внешностью. На снимке модель запечатлена с короткой стрижкой и с непривычным цветом волос зеленого оттенка.
Видимо, Белла решила начать новый год с перемен, но фанаты неоднозначно отреагировали на такие изменения во внешности звезды. По мнению некоторых, подростковый образ совершенно не подходит Белле и портит ее естественную красоту.
Видимо, Белла решила начать новый год с перемен, но фанаты неоднозначно отреагировали на такие изменения во внешности звезды. По мнению некоторых, подростковый образ совершенно не подходит Белле и портит ее естественную красоту.
← Евгений Папунаишвили разместил перву... Ким Кардашьян намерена сама кормить б... →
Ключевые слова: Белла Хадид
Количество просмотров: 3 003
Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ксения Бородина оскорбила ведущую Первого канала Ксения Бородина решила зайти на "вражескую территорию" и попробовать себя в роли ведущей Первого канала.
Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом На новой фотографии лицо телеведущей Леры Кудрявцевой выглядит, как восковое.
Ким Кардашьян намерена сама кормить будущего ребенка, рожденного суррогатной мамой Совсем скоро в семье Ким Кардашьян родится еще один ребенок, которого вынашивает суррогатная мама.
Белла Хадид кардинально сменила свою прическу Поклонники привыкли видеть знаменитую модель Беллу Хадид в определенном образе.
Загрузка...