Анджелина не стала делать сложную прическу и усложнять образ ярким макияжем. Красная помада и стрелки прекрасно дополнили образ звезды. Несмотря на то, что в последнее время актриса подвергается жесткой критике за излишнюю худобу, на этот раз она доказала всем, что прекрасно выглядит.
Анджелина Джоли восхитила своим внешним видом
Сегодня, 13:55
На днях состоялась церемония вручения премий Critics’ Choice Awards-2018, которую посетили многие мировые знаменитости, среди которых оказалась и Анджелина Джоли.
Актриса и режиссер, появившись на мероприятии в белом платье с перьями, произвела настоящий фурор. Наряд прекрасно сидел на знаменитости, подчеркнув ее роскошный внешний вид.
Анджелина не стала делать сложную прическу и усложнять образ ярким макияжем. Красная помада и стрелки прекрасно дополнили образ звезды. Несмотря на то, что в последнее время актриса подвергается жесткой критике за излишнюю худобу, на этот раз она доказала всем, что прекрасно выглядит.
Анджелина не стала делать сложную прическу и усложнять образ ярким макияжем. Красная помада и стрелки прекрасно дополнили образ звезды. Несмотря на то, что в последнее время актриса подвергается жесткой критике за излишнюю худобу, на этот раз она доказала всем, что прекрасно выглядит.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 3 393
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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