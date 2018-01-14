Анджелина Джоли восхитила своим внешним видом

Актриса и режиссер, появившись на мероприятии в белом платье с перьями, произвела настоящий фурор. Наряд прекрасно сидел на знаменитости, подчеркнув ее роскошный внешний вид.Анджелина не стала делать сложную прическу и усложнять образ ярким макияжем. Красная помада и стрелки прекрасно дополнили образ звезды. Несмотря на то, что в последнее время актриса подвергается жесткой критике за излишнюю худобу, на этот раз она доказала всем, что прекрасно выглядит.