Леди Гага примерила дерзкий образ, надев пиджак на голое тело

На днях же она доказала, что знает, как правильно себя преподнести, разместив на своей личной странице в соцсети серию откровенных снимков. На фотографиях исполнительница запечатлена в темно-синем блейзере, одетом на голое тело, причем глубокий разрез немного оголил грудь звезды.Леди Гага решила придать фотографии чувственности, встав в вызывающую позу с раздвинутыми ногами.Стоит отметить, что несколько месяцев назад исполнительница обручилась со своим избранником Кристианом Карино, теперь же поклонники с нетерпением ждут сообщений о свадьбе звезды.