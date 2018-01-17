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Леди Гага примерила дерзкий образ, надев пиджак на голое тело

Сегодня, 09:30
Популярная певица Леди Гага известна своими экстравагантными образам или поступками.

Леди Гага примерила дерзкий образ, надев пиджак на голое тело
На днях же она доказала, что знает, как правильно себя преподнести, разместив на своей личной странице в соцсети серию откровенных снимков. На фотографиях исполнительница запечатлена в темно-синем блейзере, одетом на голое тело, причем глубокий разрез немного оголил грудь звезды.

Леди Гага примерила дерзкий образ, надев пиджак на голое тело


Леди Гага решила придать фотографии чувственности, встав в вызывающую позу с раздвинутыми ногами.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад исполнительница обручилась со своим избранником Кристианом Карино, теперь же поклонники с нетерпением ждут сообщений о свадьбе звезды.

Леди Гага примерила дерзкий образ, надев пиджак на голое тело

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Ключевые слова: Леди Гага

Количество просмотров: 3 835
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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