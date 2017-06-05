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Холли Берри очаровала женственным платьем с декольте

Сегодня, 21:19
Совсем недавно 51-летняя актриса Холли Берри объявила о том, что запускает собственную фитнес-программу. А тут как раз повод напомнить СМИ о том, что знаменитость в полной праве заниматься этим делом, ведь свои годы Берри выглядит просто прекрасно.

Холли Берри очаровала женственным платьем с декольте
Еще раз публика убедилась в этом, смотря на Холли во время выхода звезды на красную дорожку церемонии вручения премии Screen Actors Guild Awards 2018 в Лос-Анджелесе.

Холли Берри очаровала женственным платьем с декольте


Холли выглядела роскошно в платье, которое было выполнено из золотых и бронзовых блесток. А интересное декольте прекрасно подчеркивало небольшую грудь актрисы, но при этом смотрелся наряд аккуратно и пикантно одновременно.

Холли Берри очаровала женственным платьем с декольте


Как вам платье и сама красавица Холли?

Холли Берри очаровала женственным платьем с декольте

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 1 521
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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