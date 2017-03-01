В купе с объемными локонами цвета темного шоколада и обворожительной улыбкой Мур смотрелась просто и великолепно. Как считаете?
Мэнди Мур показала свой естественный размер груди в платье без нижнего белья
Сегодня, 21:20
Голливудская красавица Мэнди Мур появилась на церемонии вручения премии Screen Actors Guild Awards 2018 в роскошном, но довольно скромном платье синего цвета на бретельках.
33-летняя Мэнди не стала использовать ни пуш-ап, ни какие-то вкладки для груди, а показала свою естественную форму бюста.
В купе с объемными локонами цвета темного шоколада и обворожительной улыбкой Мур смотрелась просто и великолепно. Как считаете?
В купе с объемными локонами цвета темного шоколада и обворожительной улыбкой Мур смотрелась просто и великолепно. Как считаете?
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Ключевые слова: Мэнди Мур
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Количество просмотров: 403
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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