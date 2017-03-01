Мэнди Мур показала свой естественный размер груди в платье без нижнего белья

Голливудская красавица Мэнди Мур появилась на церемонии вручения премии Screen Actors Guild Awards 2018 в роскошном, но довольно скромном платье синего цвета на бретельках.

33-летняя Мэнди не стала использовать ни пуш-ап, ни какие-то вкладки для груди, а показала свою естественную форму бюста.В купе с объемными локонами цвета темного шоколада и обворожительной улыбкой Мур смотрелась просто и великолепно. Как считаете?