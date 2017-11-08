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Знатоки моды раскритиковали неудачное платье Кейт Хадсон

Сегодня, 21:21
Знатоки моды разнесли в пух и прах розовое платье в черное сердечко, в котором Кейт Хадсон вышла на красную дорожку премии Screen Actors Guild Awards 2018.

Знатоки моды раскритиковали неудачное платье Кейт Хадсон
Вместе с Кейт вышла и мама актрисы Голди Хоун. Она выбрала платье в пол цвета Тиффани.

Знатоки моды раскритиковали неудачное платье Кейт Хадсон


Но вернемся к Кейт - как вам такое неординарный наряд 44-летней блондинки?

Знатоки моды раскритиковали неудачное платье Кейт Хадсон


Знатоки моды раскритиковали неудачное платье Кейт Хадсон

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Ключевые слова: Кейт Хадсон

Количество просмотров: 390
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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