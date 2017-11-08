Знатоки моды раскритиковали неудачное платье Кейт Хадсон

Знатоки моды разнесли в пух и прах розовое платье в черное сердечко, в котором Кейт Хадсон вышла на красную дорожку премии Screen Actors Guild Awards 2018.

Вместе с Кейт вышла и мама актрисы Голди Хоун. Она выбрала платье в пол цвета Тиффани.Но вернемся к Кейт - как вам такое неординарный наряд 44-летней блондинки?