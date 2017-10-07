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Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном

Вчера, 15:49
29 января завершилась торжественная 60-я церемония вручения премии "Грэмми", на которой певица Майли Сайрус удивила не только своим внешним видом, но и выступлением с Элтоном Джоном.

Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном
Для выхода на сцену, Майли выбрала роскошное платье из фатина, которое было выполнено в цвете марсала.

Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном


Сайрус с удовольствием позировала у пресс-вола.

Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном


А после и на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном


Поклонники пишут, что Майли очень к лицу такой нежный образ.

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Ключевые слова: Майли Сайрус

Количество просмотров: 2 561
Автор: Mysha

Автор фото: celebsfirst.com

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