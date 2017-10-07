Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном

29 января завершилась торжественная 60-я церемония вручения премии "Грэмми", на которой певица Майли Сайрус удивила не только своим внешним видом, но и выступлением с Элтоном Джоном.
Для выхода на сцену, Майли выбрала роскошное платье из фатина, которое было выполнено в цвете марсала.
Сайрус с удовольствием позировала у пресс-вола.
А после и на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Поклонники пишут, что Майли очень к лицу такой нежный образ.
Ключевые слова: Майли Сайрус
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Автор: Mysha
Автор фото: celebsfirst.com
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