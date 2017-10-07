Майли Сайрус в роскошном платье в пол вышла на сцену с Элтоном Джоном

29 января завершилась торжественная 60-я церемония вручения премии "Грэмми", на которой певица Майли Сайрус удивила не только своим внешним видом, но и выступлением с Элтоном Джоном.

Для выхода на сцену, Майли выбрала роскошное платье из фатина, которое было выполнено в цвете марсала.Сайрус с удовольствием позировала у пресс-вола.А после и на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке.Поклонники пишут, что Майли очень к лицу такой нежный образ.