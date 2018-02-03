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Анджелина Джоли надела вечерное платье для похода по магазинам

Сегодня, 13:01
Некоторое время назад знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли находилась во Франции по работе вместе со своими детьми.

Анджелина Джоли надела вечерное платье для похода по магазинам
На днях же Анджелина была замечена вместе с дочерью на улицах Лос-Анджелеса. Они отправились за покупками, и даже на шопинг Джоли оделась просто шикарно.

Анджелина Джоли надела вечерное платье для похода по магазинам


На ней было черное шелковое платье с кружевом и высоким разрезом до бедра, свой наряд она дополнила трикотажным пальто такого же цвета. Актриса выглядела просто потрясающе и совсем не выглядела уставшей, несмотря на напряженный рабочий график.

Анджелина Джоли надела вечерное платье для похода по магазинам

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 637
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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