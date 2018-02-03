Анджелина Джоли надела вечерное платье для похода по магазинам

На днях же Анджелина была замечена вместе с дочерью на улицах Лос-Анджелеса. Они отправились за покупками, и даже на шопинг Джоли оделась просто шикарно.На ней было черное шелковое платье с кружевом и высоким разрезом до бедра, свой наряд она дополнила трикотажным пальто такого же цвета. Актриса выглядела просто потрясающе и совсем не выглядела уставшей, несмотря на напряженный рабочий график.