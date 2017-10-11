Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel

Вчера, 21:10
Номинированная на "Оскар" за роль в ленте "Тоня против всех" актриса Марго Робби посетила пресс-завтрак премии.

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel
До юбилейной 90-й кинопремии "Оскар" осталось совсем немного времени - торжественная церемония состоится в ночь на 5 марта. А пока в Лос-Анджелесе прошел традиционный пресс-завтрак с участием всех номинантов. Внимание фотографов в этот день было направлено на 27-летнюю Марго Робби - для появления на мероприятии она выбрала образ от Chanel: потрясающее платье дополнил маленький клатч.

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


В этом году звезда номинирована как лучшая актриса за, несомненно, пока лучшую роль в своей карьере - она воплотила образ скандальной фигуристки Тони Хардинг в картине "Тоня против всех". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю одной из самых противоречивых спортсменок современности. Эта работа стала для Марго настоящим вызовом и показала её многогранный талант во всей красе. Очаровательная красотка Робби в фильме стала по-настоящему дикой женщиной - она курит, дерется, ругается и посылает судей прямо с катка. Совершенно не сочетающаяся с привычным образом фигуристки Тоня меняется во время выступлений и добивается очень неплохих результатов. Всё это продолжается до тех пор, пока в преддверии чемпионата США по фигурному катанию и Олимпиады-1994 муж Хардинг и её телохранитель нанимают недалекого парня, чтобы тот сломал ногу главной сопернице Тони по сборной.

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


Картина выстраивается вокруг интервью главных героев и именно через их рассказы зритель погружается в невероятный круговорот драматических, жестоких и, в тоже время, комичных событий. Блистательный актерский кастинг, и, конечно, в первую очередь сама Робби, создаёт настолько захватывающую атмосферу, что невозможно не досмотреть фильм до конца и тем более невозможно остаться равнодушным ко всему, что происходит с Тоней. Российские зрители уже могут оценить, достойна ли Марго Робби "Оскара" - "Тоня против всех" вышла на экраны в прошлый четверг.

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel


Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel

← 70-летняя София Ротару показала пляжны...

Ключевые слова: Марго Робби

Количество просмотров: 4 251
Автор: Katarina

Автор фото: twitter, daily mail, wikifeet.com, кадры из фильма

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Марго Робби прокомментировала новость о своем интересном положении
Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках
Марго Робби показала неудачно выбранное платье
Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье
Самое популярное за неделю
Комментарии

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel Номинированная на "Оскар" за роль в ленте "Тоня против всех" актриса Марго Робби посетила пресс-завтрак премии.
70-летняя София Ротару показала пляжный снимок с Мальдив Знаменитая исполнительница София Ротару проводит отпуск на райском острове.
Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото Певица Анна Седокова обновила блог снимком в алом наряде.
Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы Эксперт рассказал об изменениях во внешности популярной певицы Светланы Лободы.
Кайли Дженнер готова доверить свою дочь только сестрам и маме В последние дни одной из главной новостью в Сети является рождение у Кайли Дженнер дочери.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.