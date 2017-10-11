Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel

До юбилейной 90-й кинопремии "Оскар" осталось совсем немного времени - торжественная церемония состоится в ночь на 5 марта. А пока в Лос-Анджелесе прошел традиционный пресс-завтрак с участием всех номинантов. Внимание фотографов в этот день было направлено на 27-летнюю Марго Робби - для появления на мероприятии она выбрала образ от Chanel: потрясающее платье дополнил маленький клатч.В этом году звезда номинирована как лучшая актриса за, несомненно, пока лучшую роль в своей карьере - она воплотила образ скандальной фигуристки Тони Хардинг в картине "Тоня против всех". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю одной из самых противоречивых спортсменок современности. Эта работа стала для Марго настоящим вызовом и показала её многогранный талант во всей красе. Очаровательная красотка Робби в фильме стала по-настоящему дикой женщиной - она курит, дерется, ругается и посылает судей прямо с катка. Совершенно не сочетающаяся с привычным образом фигуристки Тоня меняется во время выступлений и добивается очень неплохих результатов. Всё это продолжается до тех пор, пока в преддверии чемпионата США по фигурному катанию и Олимпиады-1994 муж Хардинг и её телохранитель нанимают недалекого парня, чтобы тот сломал ногу главной сопернице Тони по сборной.Картина выстраивается вокруг интервью главных героев и именно через их рассказы зритель погружается в невероятный круговорот драматических, жестоких и, в тоже время, комичных событий. Блистательный актерский кастинг, и, конечно, в первую очередь сама Робби, создаёт настолько захватывающую атмосферу, что невозможно не досмотреть фильм до конца и тем более невозможно остаться равнодушным ко всему, что происходит с Тоней. Российские зрители уже могут оценить, достойна ли Марго Робби "Оскара" - "Тоня против всех" вышла на экраны в прошлый четверг.