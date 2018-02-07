Меган Фокс умилила папарацци интересной деталью гардероба

31-летняя актриса Меган Фокс редко попадает в объективы папарацци. Чаще многодетную маму можно увидеть в соблазнительных фотосессиях в нижнем белье:

Но в обычной жизни Меган сложно спутать с обычной женщиной, спешащей по своим делам.Если бы не забавные тапочки с мехом, которые явно позволила бы себе надеть не каждая женщина. Шапка и тапки - классное и необычное сочетание.