Ольга Бузова решилась кардинально преобразиться

Знаменитость решила подготовиться к выступлению и удивила своих поклонников новым имиджем. Ольга нарастила волосы и осталась довольна полученным результатом, о чем решила сообщить своим фолловерам.«И кому такая красавица достанется. Ловите ночное волшебство с моей любимой Татьяной Романовой, с которой вместе уже несколько лет. Спасибо тебе за красивую меня», – подписала снимок Бузова.Многие поклонники положительно оценили преображение звезды, другие же заявили, что в таком виде она стала похожа на многих других девушек.