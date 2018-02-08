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Ольга Бузова решилась кардинально преобразиться

Сегодня, 14:45
Уже в ближайшую субботу, 10 февраля, состоится большой концерт Love Radio, на котором выступит и Ольга Бузова.

Ольга Бузова решилась кардинально преобразиться
Знаменитость решила подготовиться к выступлению и удивила своих поклонников новым имиджем. Ольга нарастила волосы и осталась довольна полученным результатом, о чем решила сообщить своим фолловерам.

Ольга Бузова решилась кардинально преобразиться


«И кому такая красавица достанется. Ловите ночное волшебство с моей любимой Татьяной Романовой, с которой вместе уже несколько лет. Спасибо тебе за красивую меня», – подписала снимок Бузова.

Многие поклонники положительно оценили преображение звезды, другие же заявили, что в таком виде она стала похожа на многих других девушек.

Ольга Бузова решилась кардинально преобразиться

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 821
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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