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Ирина Шейк в ярком образе вышла на подиум

Вчера, 21:34
В прошлом году знаменитая модель Ирина Шейк родила очаровательную дочку Лею.

Ирина Шейк в ярком образе вышла на подиум
На днях модель впервые в этом году вышла на подиум на показе Bottega Veneta 2018/19. Ирина появилась в бархатном платье желтого цвета, которое шикарно сидело на ее фигуре.

Ирина Шейк в ярком образе вышла на подиум


После рождения дочери модель быстро смогла вернуть себе прежние формы, что и продемонстрировала на показе.

Напомним, что возлюбленным Шейк является голливудский актер Брэдли Купер. Молодые родители стараются посвящать все свое свободное время дочери.

Ирина Шейк в ярком образе вышла на подиум

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 2 873
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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