Ирина Шейк в ярком образе вышла на подиум

На днях модель впервые в этом году вышла на подиум на показе Bottega Veneta 2018/19. Ирина появилась в бархатном платье желтого цвета, которое шикарно сидело на ее фигуре.После рождения дочери модель быстро смогла вернуть себе прежние формы, что и продемонстрировала на показе.Напомним, что возлюбленным Шейк является голливудский актер Брэдли Купер. Молодые родители стараются посвящать все свое свободное время дочери.