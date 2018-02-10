Ирина Шейк в ярком образе вышла на подиум

На днях модель впервые в этом году вышла на подиум на показе Bottega Veneta 2018/19. Ирина появилась в бархатном платье желтого цвета, которое шикарно сидело на ее фигуре.
После рождения дочери модель быстро смогла вернуть себе прежние формы, что и продемонстрировала на показе.
Напомним, что возлюбленным Шейк является голливудский актер Брэдли Купер. Молодые родители стараются посвящать все свое свободное время дочери.
Ключевые слова: Ирина Шейк
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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