Хотя нередко девушка подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети. Им не нравится тот факт, что Стефания хвастается дорогими вещами, которые может позволить себе только из-за финансовой возможности своих родителей.
Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие
Сегодня, 10:39
Сегодня, 13 февраля совершеннолетие отмечает дочь популярного певца Дмитрия Маликова, Стефания.
Накануне девушка разместила в своем микроблоге фотографию, на которой позирует в черном платье от ELIE SAAB, сообщив, что это ее образ на день рождения. Фолловеры заметили, что Стефания прекрасно выглядит и засыпали ее комплиментами.
Хотя нередко девушка подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети. Им не нравится тот факт, что Стефания хвастается дорогими вещами, которые может позволить себе только из-за финансовой возможности своих родителей.
Хотя нередко девушка подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети. Им не нравится тот факт, что Стефания хвастается дорогими вещами, которые может позволить себе только из-за финансовой возможности своих родителей.
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Ключевые слова: Стефания Маликова
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Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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