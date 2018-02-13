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Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие

Сегодня, 10:39
Сегодня, 13 февраля совершеннолетие отмечает дочь популярного певца Дмитрия Маликова, Стефания.

Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие
Накануне девушка разместила в своем микроблоге фотографию, на которой позирует в черном платье от ELIE SAAB, сообщив, что это ее образ на день рождения. Фолловеры заметили, что Стефания прекрасно выглядит и засыпали ее комплиментами.

Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие


Хотя нередко девушка подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети. Им не нравится тот факт, что Стефания хвастается дорогими вещами, которые может позволить себе только из-за финансовой возможности своих родителей.

Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие

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Ключевые слова: Стефания Маликова

Количество просмотров: 3 575
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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