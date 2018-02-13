Стефания Маликова показала очередное дизайнерское платье на 18-летие

Накануне девушка разместила в своем микроблоге фотографию, на которой позирует в черном платье от ELIE SAAB, сообщив, что это ее образ на день рождения. Фолловеры заметили, что Стефания прекрасно выглядит и засыпали ее комплиментами.Хотя нередко девушка подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети. Им не нравится тот факт, что Стефания хвастается дорогими вещами, которые может позволить себе только из-за финансовой возможности своих родителей.