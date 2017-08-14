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Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии

Сегодня, 01:37
Самый популярный футболист мира Криштиану Роналду показал новые снимки в компании старшего наследника.

Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии
Семилетнему сыну нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану-младшему уже сейчас прочат успешную модельную карьеру - он уже весьма уверенно позирует в кадре. Звездные папа и сын в свежей фотосессии представили новую коллекцию одежды от Криштиану-старшего - в выпущенной линии есть деним и для детей, который и демонстрирует мальчик.

Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии


Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии


Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии


"Я и мой мальчик" - лаконично подписал фото Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 6 214
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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