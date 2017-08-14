"Я и мой мальчик" - лаконично подписал фото Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду вместе с сыном позирует в новой фотосессии
Сегодня, 01:37
Самый популярный футболист мира Криштиану Роналду показал новые снимки в компании старшего наследника.
Семилетнему сыну нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану-младшему уже сейчас прочат успешную модельную карьеру - он уже весьма уверенно позирует в кадре. Звездные папа и сын в свежей фотосессии представили новую коллекцию одежды от Криштиану-старшего - в выпущенной линии есть деним и для детей, который и демонстрирует мальчик.
"Я и мой мальчик" - лаконично подписал фото Криштиану Роналду.
"Я и мой мальчик" - лаконично подписал фото Криштиану Роналду.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду
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Количество просмотров: 6 214
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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