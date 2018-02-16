Хелен Миррен в алом платье привлекла внимание всех на мероприятии

Знаменитость в свои 72 года отличается роскошным внешним видом и может составить конкуренцию молодым девушкам. На днях на премьеру новой картины Хелен пришла в алом платье, которое отлично сидело на ее фигуре.
Причем на светское мероприятие актриса прибыла в общественном транспорте.
«Еду на премьеру «Винчестера» в Риме на автобусе», — поведала своим фолловерам Миррен.
Поклонники творчества актрисы засыпали ее восторженными комментариями, заметив, что она просто шикарно выглядит.
Ключевые слова: Хелен Миррен
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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