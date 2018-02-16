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Хелен Миррен в алом платье привлекла внимание всех на мероприятии

Сегодня, 09:13
Каждый выход в свет знаменитой актрисы Хелен Миррен активно обсуждается в Сети.

Хелен Миррен в алом платье привлекла внимание всех на мероприятии
Знаменитость в свои 72 года отличается роскошным внешним видом и может составить конкуренцию молодым девушкам. На днях на премьеру новой картины Хелен пришла в алом платье, которое отлично сидело на ее фигуре.

Хелен Миррен в алом платье привлекла внимание всех на мероприятии


Причем на светское мероприятие актриса прибыла в общественном транспорте.

Хелен Миррен в алом платье привлекла внимание всех на мероприятии


«Еду на премьеру «Винчестера» в Риме на автобусе», — поведала своим фолловерам Миррен.

Поклонники творчества актрисы засыпали ее восторженными комментариями, заметив, что она просто шикарно выглядит.

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Ключевые слова: Хелен Миррен

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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