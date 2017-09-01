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Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем

Сегодня, 21:28
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила церемонию вручения премий Американского общества кинооператоров в роскошном наряде.

Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем
На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий Американского общества кинооператоров. Среди множества актрис, прошедших в этот вечер по торжественной дорожке, главной звездой, безусловно, стала Анджелина Джоли. Шикарное полупрозрачное платье голливудской красавицы ещё долго будут рассматривать модные эксперты и пользователи сети, но уже сейчас можно сказать, что от Энджи невозможно было оторвать глаз.

Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем


Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем


Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем


Фотографы долго не отпускали актрису - итогом стали фотографии с разных ракурсов, позволившие также увидеть обнаженную спину Джоли и многочисленные татуировки. На самой премии Анджелина удостоилась награды за обращение к социальным проблемам в своей новой режиссерской работе "Сначала они убили моего отца".

Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем


Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 2 340
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, the sun, etonline

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