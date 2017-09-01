Анджелина Джоли затмила других звезд невероятным кружевным платьем

На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий Американского общества кинооператоров. Среди множества актрис, прошедших в этот вечер по торжественной дорожке, главной звездой, безусловно, стала Анджелина Джоли. Шикарное полупрозрачное платье голливудской красавицы ещё долго будут рассматривать модные эксперты и пользователи сети, но уже сейчас можно сказать, что от Энджи невозможно было оторвать глаз.Фотографы долго не отпускали актрису - итогом стали фотографии с разных ракурсов, позволившие также увидеть обнаженную спину Джоли и многочисленные татуировки. На самой премии Анджелина удостоилась награды за обращение к социальным проблемам в своей новой режиссерской работе "Сначала они убили моего отца".