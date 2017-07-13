Ни модные эксперты, ни простые пользователи сети так и не пришли к единому мнению, кому же подобный наряд идёт больше. Но одно можно сказать определённо - обе актрисы выглядят просто сногсшибательно.
Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли
Сегодня, 21:33
В сети развернулась дискуссия о том, которая из актрис - Дженнифер Лоуренс или Элизабет Хёрли - выглядит сексуальнее в одинаковом платье.
В весьма смелом наряде Дженнифер Лоуренс появилась на премьере своего нового фильма "Красный воробей" в британской столице. Невероятно стильный и провокационный образ вызвал бурю обсуждений в сети, и их стало ещё больше после публикации западными изданиями фотографии актрисы Элизабет Хёрли. В практически идентичном платье Хёрли блистала в 1994 году.
Ни модные эксперты, ни простые пользователи сети так и не пришли к единому мнению, кому же подобный наряд идёт больше. Но одно можно сказать определённо - обе актрисы выглядят просто сногсшибательно.
Ни модные эксперты, ни простые пользователи сети так и не пришли к единому мнению, кому же подобный наряд идёт больше. Но одно можно сказать определённо - обе актрисы выглядят просто сногсшибательно.
← У Зака Эфрона вскоре родится первенец
Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс, Элизабет Хёрли
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Количество просмотров: 988
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: daily mail, the sun, etonline
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Автор фото: daily mail, the sun, etonline
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