Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли

В весьма смелом наряде Дженнифер Лоуренс появилась на премьере своего нового фильма "Красный воробей" в британской столице. Невероятно стильный и провокационный образ вызвал бурю обсуждений в сети, и их стало ещё больше после публикации западными изданиями фотографии актрисы Элизабет Хёрли. В практически идентичном платье Хёрли блистала в 1994 году.Ни модные эксперты, ни простые пользователи сети так и не пришли к единому мнению, кому же подобный наряд идёт больше. Но одно можно сказать определённо - обе актрисы выглядят просто сногсшибательно.