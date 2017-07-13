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Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли

Сегодня, 21:33
В сети развернулась дискуссия о том, которая из актрис - Дженнифер Лоуренс или Элизабет Хёрли - выглядит сексуальнее в одинаковом платье.

Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли
В весьма смелом наряде Дженнифер Лоуренс появилась на премьере своего нового фильма "Красный воробей" в британской столице. Невероятно стильный и провокационный образ вызвал бурю обсуждений в сети, и их стало ещё больше после публикации западными изданиями фотографии актрисы Элизабет Хёрли. В практически идентичном платье Хёрли блистала в 1994 году.

Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли


Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли


Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли


Ни модные эксперты, ни простые пользователи сети так и не пришли к единому мнению, кому же подобный наряд идёт больше. Но одно можно сказать определённо - обе актрисы выглядят просто сногсшибательно.

Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли


Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли


Дженнифер Лоуренс скопировала откровенный образ Элизабет Хёрли

← У Зака Эфрона вскоре родится первенец

Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс, Элизабет Хёрли

Количество просмотров: 988
Автор: Katarina

Автор фото: daily mail, the sun, etonline

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