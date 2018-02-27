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Ким Кардашьян решилась на розовый цвет волос

Сегодня, 11:25
Ким Кардашьян известна любовью к экспериментам над своей внешностью.

Ким Кардашьян решилась на розовый цвет волос
Некоторое время назад Ким сменила темный цвет волос на пепельный блонд, а теперь и вовсе перекрасилась в розовый цвет. Поклонники предположили, что Кардашьян просто примерила парик, но она категорически опровергла данную информацию.

Ким Кардашьян решилась на розовый цвет волос


«Я не ношу париков. Это мои волосы», - заявила на своей личной странице в социальной сети Ким.

Надолго ли останется этот цвет волос у звезды, неизвестно, но ее эксперименты становятся все более эпатажными.

Ким Кардашьян решилась на розовый цвет волос

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 416
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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