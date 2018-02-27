Ким Кардашьян решилась на розовый цвет волос

Некоторое время назад Ким сменила темный цвет волос на пепельный блонд, а теперь и вовсе перекрасилась в розовый цвет. Поклонники предположили, что Кардашьян просто примерила парик, но она категорически опровергла данную информацию.«Я не ношу париков. Это мои волосы», - заявила на своей личной странице в социальной сети Ким.Надолго ли останется этот цвет волос у звезды, неизвестно, но ее эксперименты становятся все более эпатажными.