Наряд дополнил маленький клатч, изящные серьги и сдержанный макияж.
Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018»
Сегодня, 09:02
Актриса Эмили Блант в пышном платье на красной дорожке церемонии.
На торжественной дорожке юбилейной 90-й церемонии "Оскар" Эмили Блант выглядела как настоящая фея. Элегантное тюлевое платье в викторианском стиле, декорированное вышивкой, сделало образ актрисы одним из самых оригинальных в этот вечер.
Наряд дополнил маленький клатч, изящные серьги и сдержанный макияж.
Наряд дополнил маленький клатч, изящные серьги и сдержанный макияж.
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Ключевые слова: Эмили Блант
Количество просмотров: 2 301
Количество просмотров: 2 301
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: daily mail
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Автор фото: daily mail
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