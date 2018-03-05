Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018»

Сегодня, 09:02
Актриса Эмили Блант в пышном платье на красной дорожке церемонии.

Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018»
На торжественной дорожке юбилейной 90-й церемонии "Оскар" Эмили Блант выглядела как настоящая фея. Элегантное тюлевое платье в викторианском стиле, декорированное вышивкой, сделало образ актрисы одним из самых оригинальных в этот вечер.

Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018»


Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018»


Наряд дополнил маленький клатч, изящные серьги и сдержанный макияж.

Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018»

← Валерия показала подтянутый живот Четырехлетняя дочь Тимати получает зн... →

Ключевые слова: Эмили Блант

Количество просмотров: 2 301
Автор: Katarina

Автор фото: daily mail

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Николь Кидман на красной дорожке «Оскар-2018»
Эмили Блант стала мамой во второй раз
Эмили Блант примерила лаконичный образ для C Magazine
Эмили Блант
Самое популярное за неделю

Четырехлетняя дочь Тимати получает знаки внимания от своего кавалера Дочери рэпера Тимати Алисе 19 марта исполнится четыре года, но уже в этом возрасте у малышки есть кавалер.
Эмили Блант в самом нежном наряде на «Оскаре-2018» Актриса Эмили Блант в пышном платье на красной дорожке церемонии.
Валерия показала подтянутый живот Поклонники популярной певицы Валерии знают, что она является приверженницей здорового образа жизни, и много времени уделяет занятиям спортом.
Роман Маякин похудел на 30 кг ради съемок в сериале Актер Роман Маякин полюбился зрителями после съемок в сериале "Сладкая жизнь", в которой он исполнил роль Вадима.
Никита Пресняков попросил фанатов старшего поколения не учить его жизни Певец Никита Пресняков не стесняется в выражениях и часто высказывается в довольно грубой форме.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.