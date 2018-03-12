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Поклонники едва узнают преобразившуюся Жанну Эппле

Сегодня, 10:50
Несколько лет назад актриса Жанна Эппле решилась на кардинальное преображение внешности, став блондинкой.

Поклонники едва узнают преобразившуюся Жанну Эппле
Несмотря на то что прошло уже длительное время, поклонники до сих пор не могут привыкнуть к новому образу звезды. Недавно в микроблоге Эвелины Бледанс появилась совместная фотография с Жанной, которая подверглась жесткой критике пользователей Сети.

Поклонники едва узнают преобразившуюся Жанну Эппле


«Жанна верни свой прежний цвет волос..блонд...не твое...», «Жанна постарела (», «Ужасная фотография!! Обе выглядят намного старше!!», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст. Извините))», «Эппле, смени цвет волос. Как спившаяся бабка», «Жанна перекрасьтесь опять в рыжий, сейчас вы старо выглядите», — негодуют поклонники.

Стоит отметить, что месяц назад Жанна сообщила о том, что стала бабушкой и поспешила поделиться своей радостью с фолловерами.

Поклонники едва узнают преобразившуюся Жанну Эппле

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Ключевые слова: Жанна Эппле

Количество просмотров: 5 785
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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