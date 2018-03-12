Поклонники едва узнают преобразившуюся Жанну Эппле

Несмотря на то что прошло уже длительное время, поклонники до сих пор не могут привыкнуть к новому образу звезды. Недавно в микроблоге Эвелины Бледанс появилась совместная фотография с Жанной, которая подверглась жесткой критике пользователей Сети.«Жанна верни свой прежний цвет волос..блонд...не твое...», «Жанна постарела (», «Ужасная фотография!! Обе выглядят намного старше!!», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст. Извините))», «Эппле, смени цвет волос. Как спившаяся бабка», «Жанна перекрасьтесь опять в рыжий, сейчас вы старо выглядите», — негодуют поклонники.Стоит отметить, что месяц назад Жанна сообщила о том, что стала бабушкой и поспешила поделиться своей радостью с фолловерами.