Пенелопа Крус вышла в свет в серебристом платье и произвела фурор

Среди присутствовавших на вечере была и знаменитая актриса Пенелопа Крус, которая пришла в компании супруга Хавьера Бардема. Актриса приковала к себе внимание всех гостей вечера.Она выбрала для выхода в свет серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Пенелопа не стала утяжелять свой образ, поэтому остановилась на естественном макияже и простой прическе.