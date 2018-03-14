Она выбрала для выхода в свет серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Пенелопа не стала утяжелять свой образ, поэтому остановилась на естественном макияже и простой прическе.
Пенелопа Крус вышла в свет в серебристом платье и произвела фурор
Сегодня, 09:16
Накануне в Мадриде прошла ежегодная церемония вручения премии Actors & Actresses Union Awards, которая собирает многих мировых знаменитостей.
Среди присутствовавших на вечере была и знаменитая актриса Пенелопа Крус, которая пришла в компании супруга Хавьера Бардема. Актриса приковала к себе внимание всех гостей вечера.
Она выбрала для выхода в свет серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Пенелопа не стала утяжелять свой образ, поэтому остановилась на естественном макияже и простой прическе.
Она выбрала для выхода в свет серебристое платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Пенелопа не стала утяжелять свой образ, поэтому остановилась на естественном макияже и простой прическе.
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Ключевые слова: Пенелопа Крус
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Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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