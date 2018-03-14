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Поклонники разочарованы внешним видом набравшей вес Хайди Клум

Сегодня, 09:28
На днях в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие в честь нового сезона "В Америке есть таланты", которое посетила и 44-летняя Хайди Клум.

Поклонники разочарованы внешним видом набравшей вес Хайди Клум
Для выхода в свет супермодель выбрала облигающее серебряное платье с глубоким вырезом. Но по мнению пользователей Сети, либо платье ей мало, либо Хайди немного набрала лишнего веса.

Поклонники разочарованы внешним видом набравшей вес Хайди Клум


Напомним, что Клум дважды сочеталась узами брака, а затем на протяжении нескольких лет встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Но роман с ним закончился осенью прошлого года из-за измен мужчины.

Поклонники разочарованы внешним видом набравшей вес Хайди Клум

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Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 3 185
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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