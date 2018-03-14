Напомним, что Клум дважды сочеталась узами брака, а затем на протяжении нескольких лет встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Но роман с ним закончился осенью прошлого года из-за измен мужчины.
Поклонники разочарованы внешним видом набравшей вес Хайди Клум
Сегодня, 09:28
На днях в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие в честь нового сезона "В Америке есть таланты", которое посетила и 44-летняя Хайди Клум.
Для выхода в свет супермодель выбрала облигающее серебряное платье с глубоким вырезом. Но по мнению пользователей Сети, либо платье ей мало, либо Хайди немного набрала лишнего веса.
Напомним, что Клум дважды сочеталась узами брака, а затем на протяжении нескольких лет встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Но роман с ним закончился осенью прошлого года из-за измен мужчины.
Напомним, что Клум дважды сочеталась узами брака, а затем на протяжении нескольких лет встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Но роман с ним закончился осенью прошлого года из-за измен мужчины.
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Ключевые слова: Хайди Клум
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Количество просмотров: 3 185
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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