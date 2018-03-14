Поклонники разочарованы внешним видом набравшей вес Хайди Клум

На днях в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие в честь нового сезона "В Америке есть таланты", которое посетила и 44-летняя Хайди Клум.

Для выхода в свет супермодель выбрала облигающее серебряное платье с глубоким вырезом. Но по мнению пользователей Сети, либо платье ей мало, либо Хайди немного набрала лишнего веса.Напомним, что Клум дважды сочеталась узами брака, а затем на протяжении нескольких лет встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Но роман с ним закончился осенью прошлого года из-за измен мужчины.