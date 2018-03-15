Свою грудь она прикрывала лацканами пиджака. Хотя под такой наряд стоило бы надеть бюстгальтер.
Белла Хадид появилась в прозрачном топе, под которым просвечивалась ее грудь
Сегодня, 09:29
Модель Белла Хадид является обладательницей роскошной фигуры, что не устает демонстрировать на откровенных снимках или выбирая провокационные наряды для выходов в свет.
Недавно модель заметили во время выхода из ресторана в Лос-Анджелесе, причем Белла привлекла к себе внимание откровенным нарядом. Она вышла в свет в черном брючном костюме и прозрачном топе.
Свою грудь она прикрывала лацканами пиджака. Хотя под такой наряд стоило бы надеть бюстгальтер.
Свою грудь она прикрывала лацканами пиджака. Хотя под такой наряд стоило бы надеть бюстгальтер.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 3 835
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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