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Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton

Сегодня, 21:35
Совсем недавно актриса Эмма Стоун стала лицом знаменитого бренда.

Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton
29-летняя голливудская звезда Эмма Стоун заключила контракт с Louis Vuitton в конце прошлого года. И только сейчас актриса впервые приняла участие в рекламной фотосессии бренда - кампания получила романтичное название "Дух путешествий".

Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton


Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton


Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton


Кадры, на которых Эмма позирует на фоне красивейших просторов, действительно настраивают на мечты о свободе и странствиях, которые тоже должны быть стильными, как новая коллекция одежды и сумок.

Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton


Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton


Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton


Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton

← Названа главная причина развода Дженн...

Ключевые слова: Эмма Стоун

Количество просмотров: 312
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Louis Vuitton

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