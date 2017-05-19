Кадры, на которых Эмма позирует на фоне красивейших просторов, действительно настраивают на мечты о свободе и странствиях, которые тоже должны быть стильными, как новая коллекция одежды и сумок.
Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton
Сегодня, 21:35
Совсем недавно актриса Эмма Стоун стала лицом знаменитого бренда.
29-летняя голливудская звезда Эмма Стоун заключила контракт с Louis Vuitton в конце прошлого года. И только сейчас актриса впервые приняла участие в рекламной фотосессии бренда - кампания получила романтичное название "Дух путешествий".
Кадры, на которых Эмма позирует на фоне красивейших просторов, действительно настраивают на мечты о свободе и странствиях, которые тоже должны быть стильными, как новая коллекция одежды и сумок.
Кадры, на которых Эмма позирует на фоне красивейших просторов, действительно настраивают на мечты о свободе и странствиях, которые тоже должны быть стильными, как новая коллекция одежды и сумок.
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Ключевые слова: Эмма Стоун
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Количество просмотров: 312
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, Louis Vuitton
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Автор фото: instagram, Louis Vuitton
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