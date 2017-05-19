Эмма Стоун снялась в первой фотосессии для Louis Vuitton

29-летняя голливудская звезда Эмма Стоун заключила контракт с Louis Vuitton в конце прошлого года. И только сейчас актриса впервые приняла участие в рекламной фотосессии бренда - кампания получила романтичное название "Дух путешествий".Кадры, на которых Эмма позирует на фоне красивейших просторов, действительно настраивают на мечты о свободе и странствиях, которые тоже должны быть стильными, как новая коллекция одежды и сумок.