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Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли

Сегодня, 14:52
Голливудская актриса Скарлетт Йохансон является очень востребованной в киноиндустрии, один за одним выходят новые фильмы с ее участием.

Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли
Поклонники Скарлетт привыкли видеть ее в образе блондинки, поэтому недавние снимки актрисы удивили пользователей Сети. Недавно папарацци удалось запечатлеть звезду в Нью-Йорке во время съемочного процесса.

Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли


Ради новой картины Йохансон согласилась сменить привычный светлый цвет волос на каштановый оттенок. Пока что никакой информации о том, что же это будет за фильм нет.

Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли

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Ключевые слова: Скарлетт Йохансон

Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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