Ради новой картины Йохансон согласилась сменить привычный светлый цвет волос на каштановый оттенок. Пока что никакой информации о том, что же это будет за фильм нет.
Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли
Сегодня, 14:52
Голливудская актриса Скарлетт Йохансон является очень востребованной в киноиндустрии, один за одним выходят новые фильмы с ее участием.
Поклонники Скарлетт привыкли видеть ее в образе блондинки, поэтому недавние снимки актрисы удивили пользователей Сети. Недавно папарацци удалось запечатлеть звезду в Нью-Йорке во время съемочного процесса.
Ради новой картины Йохансон согласилась сменить привычный светлый цвет волос на каштановый оттенок. Пока что никакой информации о том, что же это будет за фильм нет.
Ради новой картины Йохансон согласилась сменить привычный светлый цвет волос на каштановый оттенок. Пока что никакой информации о том, что же это будет за фильм нет.
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Ключевые слова: Скарлетт Йохансон
Количество просмотров: 2 158
Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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