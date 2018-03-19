Скарлетт Йохансон решилась на смену имиджа ради новой роли

Голливудская актриса Скарлетт Йохансон является очень востребованной в киноиндустрии, один за одним выходят новые фильмы с ее участием.

Поклонники Скарлетт привыкли видеть ее в образе блондинки, поэтому недавние снимки актрисы удивили пользователей Сети. Недавно папарацци удалось запечатлеть звезду в Нью-Йорке во время съемочного процесса.Ради новой картины Йохансон согласилась сменить привычный светлый цвет волос на каштановый оттенок. Пока что никакой информации о том, что же это будет за фильм нет.