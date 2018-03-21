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Алла Пугачева ответила тем, кто критикует ее внешний вид

Сегодня, 09:24
Популярная певица Алла Пугачева нередко становится объектом активных обсуждений в Сети.

Алла Пугачева ответила тем, кто критикует ее внешний вид
Недавно же многие удивились образу Примадонны. Она пришла на выборы в Звенигороде в светлых джинсах и розовой кофте. По мнению многих, такой молодежный образ не подходит женщине в возрасте.

Алла Пугачева ответила тем, кто критикует ее внешний вид


"Люди добрые. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь.Я все равно, в последние дни свое жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем ДАЛЬШЕ", - ответила недоброжелателям Алла Борисовна.

Поклонники творчества певицы поспешили поддержать звезду и заявили, что она всегда роскошно выглядит.

Алла Пугачева ответила тем, кто критикует ее внешний вид

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 3 120
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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