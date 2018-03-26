Особо внимательные пользователи Сети заметили, что сосок знаменитости виднеется из-под наряда. Но это все таки не испортило общее впечатление, и поклонники засыпали ее комплиментами, восхитившись роскошным внешним видом Бони.
Грудь Виктории Бони вывалилась из платья с глубоким декольте
Сегодня, 09:53
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня с момента участия на реалити-шоу сильно изменилась и стала эффектной женщиной.
Виктория часто делится с фолловерами новыми фотографиями из повседневной жизни. Недавно же Боня разместила фотографию, на которой позирует в платье с глубоким декольте.
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что сосок знаменитости виднеется из-под наряда. Но это все таки не испортило общее впечатление, и поклонники засыпали ее комплиментами, восхитившись роскошным внешним видом Бони.
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что сосок знаменитости виднеется из-под наряда. Но это все таки не испортило общее впечатление, и поклонники засыпали ее комплиментами, восхитившись роскошным внешним видом Бони.
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Ключевые слова: Виктория Боня
Количество просмотров: 8 177
Количество просмотров: 8 177
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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