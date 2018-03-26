Грудь Виктории Бони вывалилась из платья с глубоким декольте

Виктория часто делится с фолловерами новыми фотографиями из повседневной жизни. Недавно же Боня разместила фотографию, на которой позирует в платье с глубоким декольте.Особо внимательные пользователи Сети заметили, что сосок знаменитости виднеется из-под наряда. Но это все таки не испортило общее впечатление, и поклонники засыпали ее комплиментами, восхитившись роскошным внешним видом Бони.