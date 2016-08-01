Интересно, что Фокс решила показать "товар лицом", точнее, телом - на презентации актриса появилась в полупрозрачном черном боди и облегающих джинсах с высокой талией. "Спасибо всем, кто пришел сегодня в Forever 21. Мне так жаль, что не все, кто стоял в очереди, смогли со мной сфотографироваться. Никто из нас не ожидал, что придет так много людей. Я правда вам очень признательна" - написала Меган в своём блоге.
Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах
Вчера, 23:10
Актриса Меган Фокс презентовала свою линию нижнего белья в необычном наряде.
Красотка Меган Фокс недавно объявила о возвращении в большое кино после длительного перерыва. 31-летняя звезда воспитывает троих сыновей, а также активно развивает свой бренд нижнего белья Frederick's of Hollywood - на днях Меган представила новую коллекцию.
Интересно, что Фокс решила показать "товар лицом", точнее, телом - на презентации актриса появилась в полупрозрачном черном боди и облегающих джинсах с высокой талией. "Спасибо всем, кто пришел сегодня в Forever 21. Мне так жаль, что не все, кто стоял в очереди, смогли со мной сфотографироваться. Никто из нас не ожидал, что придет так много людей. Я правда вам очень признательна" - написала Меган в своём блоге.
Интересно, что Фокс решила показать "товар лицом", точнее, телом - на презентации актриса появилась в полупрозрачном черном боди и облегающих джинсах с высокой талией. "Спасибо всем, кто пришел сегодня в Forever 21. Мне так жаль, что не все, кто стоял в очереди, смогли со мной сфотографироваться. Никто из нас не ожидал, что придет так много людей. Я правда вам очень признательна" - написала Меган в своём блоге.
← Дмитрий Шепелев появился в компании о... Группа «ВИА Гра» лишилась одной из сол... →
Ключевые слова: Меган Фокс
Количество просмотров: 2 730
Количество просмотров: 2 730
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: hawtcelebs.com, hollywood life, us weekly
Поделись с друзьями:
Автор фото: hawtcelebs.com, hollywood life, us weekly
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
«Тихоокеанский рубеж-2» вырвался в лидеры российского проката Долгожданное продолжение фантастического боевика "Тихоокеанский рубеж" появилось на экранах в прошлый четверг.
Группа «ВИА Гра» лишилась одной из солисток Популярная группа «ВИА Гра» вновь претерпела изменение в составе.
Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах Актриса Меган Фокс презентовала свою линию нижнего белья в необычном наряде.
Дмитрий Шепелев появился в компании очаровательной блондинки Многие гадают о том, с кем же живет и встречается Дмитрий Шепелев. Но сам телеведущий продолжает сохранять интригу по этому поводу.
Загрузка...