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Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах

Вчера, 23:10
Актриса Меган Фокс презентовала свою линию нижнего белья в необычном наряде.

Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах
Красотка Меган Фокс недавно объявила о возвращении в большое кино после длительного перерыва. 31-летняя звезда воспитывает троих сыновей, а также активно развивает свой бренд нижнего белья Frederick's of Hollywood - на днях Меган представила новую коллекцию.

Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах


Интересно, что Фокс решила показать "товар лицом", точнее, телом - на презентации актриса появилась в полупрозрачном черном боди и облегающих джинсах с высокой талией. "Спасибо всем, кто пришел сегодня в Forever 21. Мне так жаль, что не все, кто стоял в очереди, смогли со мной сфотографироваться. Никто из нас не ожидал, что придет так много людей. Я правда вам очень признательна" - написала Меган в своём блоге.

Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах


Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах


Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах

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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 2 730
Автор: Katarina

Автор фото: hawtcelebs.com, hollywood life, us weekly

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