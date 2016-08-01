Меган Фокс вышла в свет в кружевном боди и джинсах

Красотка Меган Фокс недавно объявила о возвращении в большое кино после длительного перерыва. 31-летняя звезда воспитывает троих сыновей, а также активно развивает свой бренд нижнего белья Frederick's of Hollywood - на днях Меган представила новую коллекцию.Интересно, что Фокс решила показать "товар лицом", точнее, телом - на презентации актриса появилась в полупрозрачном черном боди и облегающих джинсах с высокой талией. "Спасибо всем, кто пришел сегодня в Forever 21. Мне так жаль, что не все, кто стоял в очереди, смогли со мной сфотографироваться. Никто из нас не ожидал, что придет так много людей. Я правда вам очень признательна" - написала Меган в своём блоге.