Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике

43-летняя супруга футболиста Дэвида Бекхэма славится безупречным чувством стиля, которое она в полной мере вкладывает в создание своих новых коллекций одежды. Для появления на публике она также выбирает наряды собственного бренда.Так случилось и на этот раз - Виктория сейчас гостит в Париже, где она и была замечена в Музее декоративного искусства. Фотографы запечатлели Бекхэм в клетчатой блузке и длинной юбке, дополнили образ сапоги в тон полоски. Одним этот наряд показался простым, но не лишенным изящества, другие же буквально подняли дизайнера на смех: "Цвет и полоска просто ужасны, напоминают сумку челнока", "Этот комплект совсем её не красит" - пишут пользователи сети.