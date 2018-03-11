Так случилось и на этот раз - Виктория сейчас гостит в Париже, где она и была замечена в Музее декоративного искусства. Фотографы запечатлели Бекхэм в клетчатой блузке и длинной юбке, дополнили образ сапоги в тон полоски. Одним этот наряд показался простым, но не лишенным изящества, другие же буквально подняли дизайнера на смех: "Цвет и полоска просто ужасны, напоминают сумку челнока", "Этот комплект совсем её не красит" - пишут пользователи сети.
Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике
Сегодня, 01:06
Дизайнер Виктория Бекхэм удивила всех неоднозначным нарядом.
43-летняя супруга футболиста Дэвида Бекхэма славится безупречным чувством стиля, которое она в полной мере вкладывает в создание своих новых коллекций одежды. Для появления на публике она также выбирает наряды собственного бренда.
Так случилось и на этот раз - Виктория сейчас гостит в Париже, где она и была замечена в Музее декоративного искусства. Фотографы запечатлели Бекхэм в клетчатой блузке и длинной юбке, дополнили образ сапоги в тон полоски. Одним этот наряд показался простым, но не лишенным изящества, другие же буквально подняли дизайнера на смех: "Цвет и полоска просто ужасны, напоминают сумку челнока", "Этот комплект совсем её не красит" - пишут пользователи сети.
Так случилось и на этот раз - Виктория сейчас гостит в Париже, где она и была замечена в Музее декоративного искусства. Фотографы запечатлели Бекхэм в клетчатой блузке и длинной юбке, дополнили образ сапоги в тон полоски. Одним этот наряд показался простым, но не лишенным изящества, другие же буквально подняли дизайнера на смех: "Цвет и полоска просто ужасны, напоминают сумку челнока", "Этот комплект совсем её не красит" - пишут пользователи сети.
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Ключевые слова: Виктория Бекхэм
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: daily mail, gotcelebs, celebmafia
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Автор фото: daily mail, gotcelebs, celebmafia
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