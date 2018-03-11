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Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике

Сегодня, 01:06
Дизайнер Виктория Бекхэм удивила всех неоднозначным нарядом.

Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике
43-летняя супруга футболиста Дэвида Бекхэма славится безупречным чувством стиля, которое она в полной мере вкладывает в создание своих новых коллекций одежды. Для появления на публике она также выбирает наряды собственного бренда.

Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике


Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике


Так случилось и на этот раз - Виктория сейчас гостит в Париже, где она и была замечена в Музее декоративного искусства. Фотографы запечатлели Бекхэм в клетчатой блузке и длинной юбке, дополнили образ сапоги в тон полоски. Одним этот наряд показался простым, но не лишенным изящества, другие же буквально подняли дизайнера на смех: "Цвет и полоска просто ужасны, напоминают сумку челнока", "Этот комплект совсем её не красит" - пишут пользователи сети.

Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: daily mail, gotcelebs, celebmafia

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