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Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди

Сегодня, 01:45
Супруга актера Джорджа Клуни Амаль попала в объективы камер в идеальном костюме.

Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди
Всем известно, что 40-летней супруге голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль легко удается совмещать свой график адвоката с выходами в свет. Однако и в рабочие будни, и в праздное время она выглядит безупречно. И секрет её стиля прост - Амаль помогает нестареющая классика.

Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди


Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди


Накануне фотографы подловили её по пути на работу - в идеально сидящем твидовом костюме Амаль выглядела просто потрясающе. Дополнили образ стильные лодочки и вместительная сумка. Напомним, что Амаль и Джордж воспитывают двойняшек Эллу и Александра.

Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди


Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди

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Ключевые слова: Амаль Клуни, Джордж Клуни

Количество просмотров: 1 118
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gala.de, elle.uk, femina

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