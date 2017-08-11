Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди

Всем известно, что 40-летней супруге голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль легко удается совмещать свой график адвоката с выходами в свет. Однако и в рабочие будни, и в праздное время она выглядит безупречно. И секрет её стиля прост - Амаль помогает нестареющая классика.Накануне фотографы подловили её по пути на работу - в идеально сидящем твидовом костюме Амаль выглядела просто потрясающе. Дополнили образ стильные лодочки и вместительная сумка. Напомним, что Амаль и Джордж воспитывают двойняшек Эллу и Александра.