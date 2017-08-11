Накануне фотографы подловили её по пути на работу - в идеально сидящем твидовом костюме Амаль выглядела просто потрясающе. Дополнили образ стильные лодочки и вместительная сумка. Напомним, что Амаль и Джордж воспитывают двойняшек Эллу и Александра.
Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди
Сегодня, 01:45
Супруга актера Джорджа Клуни Амаль попала в объективы камер в идеальном костюме.
Всем известно, что 40-летней супруге голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль легко удается совмещать свой график адвоката с выходами в свет. Однако и в рабочие будни, и в праздное время она выглядит безупречно. И секрет её стиля прост - Амаль помогает нестареющая классика.
Накануне фотографы подловили её по пути на работу - в идеально сидящем твидовом костюме Амаль выглядела просто потрясающе. Дополнили образ стильные лодочки и вместительная сумка. Напомним, что Амаль и Джордж воспитывают двойняшек Эллу и Александра.
Накануне фотографы подловили её по пути на работу - в идеально сидящем твидовом костюме Амаль выглядела просто потрясающе. Дополнили образ стильные лодочки и вместительная сумка. Напомним, что Амаль и Джордж воспитывают двойняшек Эллу и Александра.
← Необычный образ Виктории Бекхэм подве... Леонардо ДиКаприо больше не скрывает ... →
Ключевые слова: Амаль Клуни, Джордж Клуни
Количество просмотров: 1 118
Количество просмотров: 1 118
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gala.de, elle.uk, femina
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, gala.de, elle.uk, femina
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Леонардо ДиКаприо больше не скрывает свой роман Актер Леонардо ДиКаприо и модель Камила Морроне теперь официально вместе.
Фотографы запечатлели Амаль Клуни в образе настоящей леди Супруга актера Джорджа Клуни Амаль попала в объективы камер в идеальном костюме.
Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике Дизайнер Виктория Бекхэм удивила всех неоднозначным нарядом.
Дана Борисова окончательно испортила волосы Говорят, что на халяву и уксус сладкий, но с Даной Борисовой получилось все не очень удачно.
Загрузка...